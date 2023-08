Ronja Räubertochter: Familie Spingler tritt auf Freilichtbühne Altusried auf

Familiensache: Bei „Ronja Räubertochter“ auf der Freilichtbühne Altusried mischen Julia und Martin Spingler mit ihren Kindern Jakob und Marlene begeistert mit.

01.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Seit seiner Kindheit hat Martin Spingler kein großes Freilichtspiel in Altusried ausgelassen. Mit sieben war er zum ersten Mal im Ensemble dabei, in dem mitunter bis zu 500 Altusriederinnen und Altusriedern mitwirken. Auch als er zwischenzeitlich drei Jahre lang in Berlin lebte, blieb er dem Freilichtspiel treu und begeisterte später seine Frau Julia, die er in der Hauptstadt kennen gelernt hatte, fürs Spiel auf der großen Allgäuer Naturbühne. Im aktuellen Familienstück „Ronja Räubertochter“, das noch bis 6. August läuft (alle Vorstellungen sind ausverkauft), spielt auch der Nachwuchs der beiden mit: der fünfjährige Jakob und die kleine Marlene. Die Tochter ist erst sechs Monate alt und wirbelt in einer Bauchtrage mit der Mutter in der Gruppe der gespenstischen Wilddruden über die Bühne.

