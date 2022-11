Roses Revolution Day in Kempten: Mit Gewalt zum neuen Leben

Eine Oberallgäuerin schildert die traumatische Erfahrung der Geburt ihres Kindes. Zahlreiche Gebärende erlebten Gewalt während der Entbindung.

25.11.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Gewalt kann viele Formen haben. Auch während Entbindungen findet sie statt. Durch medizinische Maßnahmen, deren Nutzen nicht wissenschaftlich belegt ist, durch gewaltvolle Sprache oder durch schlechte Umgangsformen. Anlässlich des diesjährigen „Roses Revolution Days“, dem Tag gegen Respektlosigkeit und Gewalt in der Geburtshilfe, schildert eine Betroffene von ihren traumatischen Erfahrungen im Kreißsaal.

Eine Betroffene aus dem Oberallgäu berichtet über die traumatische Geburt ihres Kindes

Die Oberallgäuerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, entband ihr Kind vor etwa sieben Jahren. Die schwere Geburt mündete für sie in einer Wochenbettdepression. Neben dem Wechsel von Hebammen, die sich bei ihr nicht einmal vorstellten, berichtet sie unter anderem: „Mein Mann bekam die Aufgabe mein Becken zu bewegen. Das waren die schlimmsten Schmerzen überhaupt. Es war pure Folter.“ Weiter sagt die Betroffene: „Die Ärztin warf sich ohne Vorwarnung auf meinen Bauch und drückte das Kind raus, ich habe geschrien wie am Spieß.“ Ohne zu wissen, ob das Kind lebt, habe man es abgenabelt und weggebracht. Mit der Mutter sprach niemand. Die Betroffene musste genäht werden: „Ich hatte unglaubliche Schmerzen beim Nähen. Die Ärztin meinte, ich soll mich nicht so anstellen.“

Beraterin Sabrina Brauer der "Pro Familia" kennt die verschiedenen Formen der Gewalt während Entbindungen

In Deutschland wurden im Jahr 2021 etwa 800.000 Kinder geboren. Von diesen Geburten waren zwischen zehn und 50 Prozent begleitet von Gewalt, sagt Sabrina Brauer, Beraterin im Bereich sexuelle Bildung der „Pro Familia“ Kempten. Rechte und Bedürfnisse von Frauen werden unter der Entbindung teilweise missachtet, oft wissen Gebärende nicht, wozu sie Nein sagen können, sagt Brauer.

Interventionen wie eine dauerhafte Überwachung der Herzfrequenz von Kind und Stärke der Wehen sowie das Einschneiden des Dammes sind nicht immer nötig, sagt die Beraterin. Zudem würden Frauen häufig nach der Entbindung nicht richtig vernäht werden. Der sogenannten „Husband Stitch“ werde ungefragt angewendet und bereite Frauen Schmerzen. Auch emotional werde Frauen durch Anschreien, Beleidigen, Lustigmachen und Respektlosigkeit Gewalt angetan und Druck gemacht.

„Die Folge dieses Kontrollverlusts sind Traumen, Schlaflosigkeit, Vermeidungsverhalten, Über- und Untererregbarkeit, eine schlechte Bindung zum Kind, postpartale Depressionen und körperlicher Schmerz“, sagt Brauer. Da das Thema schambehaftet sei, sprechen viele Frauen erst nach dem ersten Lebensjahr des Kindes über ihre Erfahrungen.

Ingrid Notz rät Schwangeren, sich gut auf die Geburt vorzubereiten

„Jeder Mensch hat ein eigenes Empfinden“, sagt Ingrid Notz, Kreissprecherin der Allgäuer Hebammen. „Manchmal gibt es Situationen, in denen keine Zeit ist, etwas abzuklären“, sagt sie. Dass sich Frauen während der Entbindung überrollt fühlen, sei der Situation geschuldet. „Klare Ansagen sind bei der Geburt wichtig, hierdurch fühlen sich Frauen manchmal verletzt.“ Wichtig sei, im Nachgang ins Gespräch zu gehen. „Es ist immer Redebedarf da.“ Die Vorstellung und die tatsächliche Realität sehen mitunter anders aus, sagt Notz. Daher sei es das Wichtigste, sich gut vorzubereiten und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.

Unterstützung erhalten Betroffene und auch deren Partnerinnen und Partner unter anderem durch das Hilfetelefon des „Motherhood“ - Vereins (0228/ 92959970), bei Traumatologen oder auch bei „Pro Familia“ (0831/ 9607740). Der Verein „Schatten und Licht“ ist ebenso Ansprechpartner.