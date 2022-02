Rucksacklauf im Schwarzwald: Kemptener triumphiert beim 100 Kilometer-Rennen

Vier Kemptener quälen sich beim Rucksacklauf quer durch den Schwarzwald. Mit dabei ist auch eine ehemalige Weltklasse-Athletin, die lange im Allgäu gelebt hat.

Bereits seit der ersten Austragung im Jahr 1978 ist der Rucksacklauf im Schwarzwald Kult. Bei dem Rennen über 100 - beziehungsweise 60 Kilometer gehen jährlich Hunderte Langläuferinnen und Langläufer aus dem gesamten Alpenraum an den Start. In den vergangenen zwei Jahren fiel der außergewöhnliche Wettkampf, bei dem Männer einen vier Kilo schweren Rucksack mit sich führen müssen und Frauen ein Kilo weniger, allerdings dem mangelnden Schnee zum Opfer.

Vergangenes Wochenende fand der Lauf, der von Schonach über Hinterzarten zum Belchen führt, nun wieder statt. Diese Gelegenheit ließen sich vier ambitionierte Läufer aus Kempten nicht entgehen: Andreas Möse vom SSV Wildpoldsried, Florian Diepolder vom SC Kempten sowie Jörg Schreiber vom TV Kempten und Andreas Böhm vom RSC Kempten gingen bei dem Selbstversorger-Wettkampf an den Start. Insgesamt nahmen um 7 Uhr morgens 52 Frauen und 236 Männer die kürzere Variante über 60 Kilometer bis Hinterzarten in Angriff. 19 Frauen und 163 Männer setzten den Lauf über den Feldberg bis zum Ziel nach 100 Kilometer am Fuß des Belchen fort – darunter auch die vier Läufer aus Kempten.

Rucksacklauf: Jörg Schreiber absolviert 100 Kilometer zum neunten Mal

Die wunderschöne und zugleich anspruchsvolle Strecke mit über 2000 Höhenmetern sei diesmal besonders schwierig gewesen, da sich in den kurvigen Abfahrten zunehmend Eisplatten bildeten, sagt Schreiber. Auch die Wachs- und Skiwahl sei entscheidend gewesen. Auf der langen Strecke auf Höhen zwischen 900 und 1400 Metern herrschten stark wechselnde Bedingungen. „Fell- oder Schuppenski waren etwas sicherer als der schnellere Wachsski“, sagt Schreiber, der die 100 Kilometer zum neunten Mal absolvierte.

Die ehemalige Weltcup-Langläuferin Sandra Rießle (Bild links, geb. Ringwald) ging gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Nordischen Kombinierer Fabian Rießle, an den Start. Bild: Ralf Nühlen

Erfolgreichster Kemptener war Debütant Möse, der in der klassischen Technik an den Start ging und in 7:07 Stunden Achter wurde. Zudem gewann er seine Altersklasse H41. Diepolder wurde bei seiner Rucksacklauf-Premiere in derselben Klasse in 8:01 Stunden Neunter. Und das, obwohl auf halber Strecke ein Stock des 48-Jährigen brach. „In Hinterzarten hat er netterweise von einem Einheimischen Ersatz bekommen“, sagt Schreiber. (Lesen Sie auch: Nach Torwart-Verpflichtung: Ein Stürmer muss beim ESVK auf die Tribüne)

Belohnungsschnaps im Ziel schon leer

Für Schreiber selbst war die Platzierung zweitrangig. Vielmehr strengte sich der 59-Jährige an, das strenge Zeitlimit in Hinterzarten zu schaffen. Das gelang Schreiber hauchdünn und er erreichte als viertältester Teilnehmer des Klassikers über die lange Strecke in 9:58 Stunden den Belchen – 32 Minuten vor Zielschluss. „Da war der Belohnungsschnaps, den es normalerweise im Ziel gibt, schon leer“, sagt Schreiber. Andreas Böhm ging als einziger der vier Kemptener in der freien Technik an den Start, die bei dem Traditionslauf erst seit 2018 erlaubt ist. In 8:05 Stunden wurde er Neunter seiner Altersklasse.

Weltklasse-Läufer Sandra Ringwald und Fabian Rießle nehmen teil

Neben den Kemptenern nahmen auch etliche weitere Allgäuer am Rucksacklauf teil. Unter anderem die ehemalige Weltklasse-Langläuferin Sandra Rießle (geb. Ringwald), die von 2012 bis 2018 ihren Lebensmittelpunkt im Oberallgäu hatte. Die 31-Jährige ging gemeinsam mit ihrem Ehemann Fabian Rießle an den Start und schaffte es auf Platz zwei über 100 Kilometer klassisch. DSV-Kombinierer Rießle, der nicht für die Olympischen Spiele in Peking nominiert worden war, wurde 22.

