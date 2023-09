Ruder herum beim Neubau des Kemptener Illerstegs

Behelfsbrücke käme doppelt so teuer wie erwartet. Umwege will die Stadt Radlerinnen und Fußgängern dennoch ersparen. Nun wird eine andere Lösung favorisiert.

27.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

In die Planung zum Neubau des Illerstegs kommt noch einmal Bewegung. Der bisher favorisierte Bau einer Behelfsbrücke flussabwärts erscheint insgesamt zu teuer. Jetzt wird überlegt, den bestehenden Steg so lange zu nutzen, bis direkt neben ihm die neue Querung fertig ist. Fußgänger und Radler einfach ersatzlos in Umwege zu schicken, ist beim großen Andrang auf den Steg kaum möglich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.