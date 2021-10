Kathreinemarkt in Kempten ohne 3G-Regel: Alle Infos zu Rummel und Händlermarkt

Am Freitag startet der Kathreinemarkt auf dem Königsplatz in Kempten. Dort gilt die 3G-Regel nicht. Alle Infos zu Rummel, Händlermarkt und verkaufsoffenen Sonntag.

21.10.2021 | Stand: 10:19 Uhr

Endlich wieder Kathreinemarkt in Kempten und der Königsplatz verwandelt sich in einen Rummelplatz: Zur Eröffnung des am Freitag, 22. Oktober, spielt ab 14.30 Uhr die Stadtkapelle Kempten.

Der Jahrmarkt ist im Freien und unterliegt laut Mitteilung nicht der 3G-Regel. Auch Maskenpflicht besteht nicht. Der Weihnachtsmarkt in Kempten findet heuer ebenfalls wieder statt.

Besucherinnen und Besucher können sich bis 31. Oktober täglich von 11 bis 22 Uhr auf dem Jahrmarkt vergnügen. Im vergangenen Jahr musste der Kathreinemarkt wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Zusätzlich Händlermarkt auf dem Hildegardplatz

Parallel zum Kathreinemarkt gibt es in diesem Jahr wieder einen Händlermarkt – dieses Mal allerdings auf dem Hildegardplatz. Weil die Bauarbeiten auf der Zumsteinwiese noch laufen und die Gastronomen aufgrund der Corona-Pandemie andernorts zusätzliche Außenflächen bespielen, weichen die 60 Händler mit ihren Buden auf den Hildegardplatz aus. Damit der Händlermarkt nicht mit dem Wochenmarkt kollidiert, startet der dreitägige Händlermarkt erst am Sonntag, 24. Oktober.

Verkaufsoffener Sonntag am 24. Oktober in Kempten

An diesem Tag haben darüber hinaus die Geschäfte in der Innenstadt in Kempten geöffnet. Der verkaufsoffene Sonntag anlässlich des Kathreinemarkts läuft von 12.30 bis 17.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch