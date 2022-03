Russischer Dirigent Daniel Raiskin: „Mein Vaterland ist für mich gestorben“

Dirigent Raiskin und Pianist Volodin verurteilen Putins Krieg. Raiskin sieht Künstler in der Pflicht. Er will beim Konzert im Theater Kempten Klartext reden.

04.03.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Manche schweigen oder ducken sich weg – wie der Chef der Münchner Philharmoniker Valery Gergiev oder die Sopranistin Anna Netrebko – und andere russische Künstler reden angesichts der schrecklichen Kriegsszenen in der Ukraine Tacheles. „Mein Vaterland ist für mich gestorben“, hat Dirigent Daniel Raiskin Meisterkonzert-Organisator Dr. Franz Tröger gegenüber am Telefon erklärt. Und auch der russische Pianist Alexei Volodin wendet sich eindeutig gegen Putins Angriff auf die Ukraine, wie auf seiner Facebook-Seite zu lesen ist: „Ich verurteile nachdrücklich die Handlungen der russischen Regierung. Ich bin gegen den Krieg mit der Ukraine“, verkündet der 44-Jährige gebürtige St.-Petersburger (auf Englisch und Russisch). Raiskin und Volodin gestalten mit den Stuttgarter Philharmonikern am 28. März ein Meisterkonzert im Kemptener Stadttheater.