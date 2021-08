Unbekannter wirft in Haldenwang Kirchenfenster mit Apfel ein

Mit einem Apfel ist in Haldenwang ein Kirchenfenster eingeworfen worden. Die Kemptener Polizei sucht Zeugen.

04.08.2021 | Stand: 13:41 Uhr

Unbekannte haben am Dienstagabend mit Äpfeln ein Kirchenfenster eingeworfen.

Nach Polizeiangaben warfen die Unbekannten am Montagabend gegen 21 Uhr mit Äpfeln auf die Kirche in der Hauptstraße in Haldenwang.

An der Haldenwanger Kirche entstanden 6000 Euro Schaden

Dabei ging eine Scheibe auf der Südseite zu Bruch. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Die Kemptener Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Hinweise nimmt die Inspektion telefonisch unter 0831/99092140 entgegen.

