Salsa, Empanadas und Integration: Proyecto Latino bringt Lateinamerikaner und Allgäuer zusammen

Beim Stammtisch von Proyecto Latino kommen Allgäuer und Menschen aus Lateinamerika zusammen. Der Verein will mit Firmen zusammenarbeiten und Anlaufstelle sein.

03.02.2023 | Stand: 13:51 Uhr

Wenn Alexander Bustamante seine Familie in Kolumbien besucht, vermisst er die Ruhe des Allgäus. In Kempten fehlen dem 39-Jährigen der Trubel und das Zusammenkommen in großer Runde, das in seinem Geburtsland Alltag ist. „Ich gehöre weder da noch dort zu 100 Prozent dazu. Ich trage beides in mir“, sagt Bustamante. Zum Austausch zwischen den Kulturen will er mit dem „Proyecto Latino“ beitragen.

Auch Stammtisch für Jugendliche und Tänze im Engelhaldepark plant der Verein

Den Verein gründete Bustamante im vergangenen Jahr. Treffen für Menschen aus Peru, Chile, Ecuador und Mexiko organisiert er schon länger. Vor neun Jahren kam der 39-Jährige ins Allgäu, lebte zuvor in anderen Ländern Europas etwa in Italien und in Spanien. Wirklich Anschluss fand er zu Beginn nirgends, auch nicht in Kempten. Vor allem Salsa tanzen, aber auch das Kochen mit Lebensmitteln, wie es sie in Kolumbien gibt, fehlten ihm, erzählt er. „Wir haben dann zu Hause die Musik aufgedreht und im Wohnzimmer getanzt.“ Doch das sei ihm zu einsam gewesen, auch mit der deutschen Sprache habe er sich schwergetan. Er sagt: „Mir war klar, dass es nicht nur mir so gehen kann.“

Regelmäßig treffen sich mittlerweile etwa 40 Menschen zum Stammtisch im Arkadencafé. Sie bringen Spezialitäten aus ihren Heimatländern mit, zum Beispiel mexikanische Tacos oder kolumbianische Empanadas (gefüllte Teigtaschen), aber auch Allgäuer Kässpatzen kommen auf den Tisch. „Viele Menschen aus der Region waren in Lateinamerika reisen oder haben dort gelebt“, sagt Bustamante. Allgäuerinnen und Allgäuer kämen zum Stammtisch, um ihr Spanisch weiter zu verbessern und helfen gleichzeitig anderen Teilnehmenden beim Deutschlernen. Auch ein Treffen für Kinder und Jugendliche soll es bald geben. Im Sommer lädt der Verein zum Salsa tanzen im Engelhaldepark.

Proyecto Latino will Menschen aus Lateinamerika beim Ankommen in Deutschland helfen

Es gehe dabei auch um erfolgreiche Integration, sagt Bustamante. Beruflich unterstützt der gelernte Elektroniker Fachkräfte aus Lateinamerika beim Ankommen in Deutschland. Künftig will sich auch der Verein dafür einsetzen und mit Firmen zusammenarbeiten. „Viele Menschen kommen her, um zu arbeiten, und verlassen die Region wieder, weil sie sich nicht wohlfühlen“, sagt Alexander Bustamante. Das „Proyecto Latino“ soll ihnen Anschluss geben und bei der Orientierung helfen. Er sagt: „Davon profitieren alle Seiten.“ So ein Angebot könne der Verein allerdings nicht allein stemmen, weshalb Bustamante auf Unterstützung etwa durch staatliche oder kommunale Mittel hofft.

Vorurteile zu Drogen und Kriminalität beschäftigen viele Menschen aus Lateinamerika im Allgäu

„Wenn Menschen Kolumbien hören, denken viele an Pablo Escobar“, sagt Bustamante. Vorurteile, die Menschen aus lateinamerikanischen Ländern mit Kriminalität und Drogen in Verbindung bringen, hielten sich hartnäckig. Solche Klischees wollen die Mitglieder des Vereins aufbrechen. Bustamante sagt: „Aber dafür muss man einander kennenlernen. Menschen aus verschiedenen Kulturen können viel voneinander lernen.“ Er sei zum Beispiel pünktlicher, seit er in Deutschland lebt, sagt er und lacht. Selbst will er Wärme und Zusammenhalt an andere vermitteln, das fehle hierzulande oftmals.

Kristian Gomez (links) und Alexander Bustamante vom Proyecto Latino in Kempten. Bild: Laura Wiedemann

Kristian Gomez ist seit Sommer Mitglied des Vereins. Der 29-jährige Mexikaner, der in Immenstadt lebt, hat über einen Freund aus Costa Rica von den Treffen erfahren. Für die Liebe kam er vor zwei Jahren ins Oberallgäu, nach dem Ende der Beziehung habe auch er Anschluss gesucht und weiter an seinem Deutsch arbeiten wollen. Die Gruppe habe für ihn vieles verändert, sagt er: „Jetzt kann ich mir besser vorstellen, hier zu bleiben.“

Info: Der Stammtisch von „Proyecto Latino“ trifft sich wieder am Freitag, 3. Februar, ab 18 Uhr im Arkadencafé, Schumacherring 65, in Kempten.