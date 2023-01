Salzstraße fair teilen: Aktionsbündnis fordert Platz für Fahrräder und Fußgänger in Kempten

Radler und Fußgänger wollen sich sicher fühlen, sagt Gesine Weiß vom Aktionsbündnis und legt Zahlen vor. Ist in einem Abschnitt nur Schritttempo die Lösung?

„Diese Alleinherrschaft des Autos kann’s nicht sein.“ Für manche Autofahrende mag das angriffslustig klingen, doch Fronten will Gesine Weiß, Sprecherin des Freundeskreises für ein lebenswertes Kempten, nicht aufbauen. Als Vertreterin des übergreifenden Aktionsbündnisses „Eine für alle: Salzstraße fair teilen“ sagt Weiß, was viele wünschen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind: eine Salzstraße, auf der sich alle sicher fühlen. Die Straße für Autos verbieten wolle man nicht, hoffe aber, das mehr aufs Rad wechseln. Das sei auch für die anderen Autofahrer eine Entlastung. (Lesen Sie hier: Flächennutzungsplan: Wohnungen statt Geschäften: Ist das Kemptens Zukunft?)

Die Zahlengrundlage liefert eine Umfrage, an der im Sommer 614 Fußgängerinnen, Radler und Autofahrende teilnahmen. Die Ergebnisse stellte das Aktionsbündnis bei einem Infoabend im Stift vor, den deutlich mehr als die angemeldeten 70 Interessierten besuchten. Fast zwei Drittel der Befragten fühlen sich laut Weiß durch das zu hohe Verkehrsaufkommen in ihrer Lebensqualität eingeschränkt. Es geht etwa um Radwege und bessere Querungsbedingungen für Menschen, die zu Fuß gehen. (Hier lesen Sie: Sicherheit für Radfahrer: Mehr Rot für die Radler an Ampeln in Kempten)

Eine dicke Wunschliste für die Salzstraße, die mit bis zu 15.000 Autos am Tag laut Kemptens Mobilitätsmanager Stefan Sommerfeld eine wichtige Nord-Süd-Verbindung durch die Stadt ist. Die Verwaltung habe Planungsvarianten, für die nun simuliert werde, wie sich Änderungen auswirken. Die Salzstraße müsse weiter als Hauptverkehrsachse funktionieren, sagt Sommerfeld. (Lesen Sie auch: Verkehrswende in Kempten: Hat die Salzstraße für Autos bald ausgedient?)

Zum Aktionsbündnis gehören der Freundeskreises für ein lebenswertes Kempten, ADFC, VCD, Bund Naturschutz und die Mobilitätsgruppe Agenda 21

Die Facetten der Salzstraße reichen aktuell vom fünfspurigen Ausbau (Höhe Hotel Peterhof) bis zur Engstelle zwischen den Einmündungen Post- und Eberhardstraße. Dort ist ein Gehweg zu schmal für zwei Menschen nebeneinander. Doch Tobias Heilig vom Fahrrad-Club ADFC nennt Lösungen. Weiter vertreten im Salzstraßen-Aktionsbündnis sind übrigens auch der Verkehrsclub VCD, die Mobilitätsgruppe Agenda 21 und der Bund Naturschutz.

Gesine Weiß Bild: Felix Ebert

Der „Shared space“ soll Probleme an der Engstelle auf der Salzstraße lösen

Laut Heilig lassen sich Probleme an der Engstelle lösen, wenn der Bereich als „Shared space“ gestaltet wird, als Verkehrsraum, den sich zu Fuß Gehende, Rad- und Autofahrende gleichberechtigt in Schrittgeschwindigkeit teilen. Eine kleine Rampe könnte das für Fahrer sicht- und spürbar machen.

Im Abschnitt zwischen Peterhof-Kreuzung und der Einmündung Eberhardstraße rät das Bündnis laut Heilig zum Ausbau nach dem städtischen Mobilitätskonzept: mit Radfahrstreifen in beiden Richtungen. Auch für die verkehrsreiche Kreuzung mit der Lindauer Straße könne man umgestalten, damit sie Bedürfnisse von Radlern und Fußgängern besser abdecke.

Tobias Heilig Bild: Felix Ebert

In der Diskussion fielen viele weitere Punkte wie zu kurze Ampelzeiten für Fußgänger an der Ecke Bodmanstraße, die schwierige Situation für Radler auf der Mozartstraße und die Sorge, eine Reglementierung der Salzstraße könne den Verkehr nur verlagern. Die Soziologin Julia Münsch machte als Gastreferentin deutlich, dass es nicht darum gehe, eine Form der Mobilität zu verbannen, sondern Straßen für Menschen zu planen und Raum gerechter zu verteilen.