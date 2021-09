Gerüste prägen das Bild der über 200 Jahre alten Kirche. Die Kosten werden auf 1,25 Millionen Euro geschätzt. Dafür gehen die Verantwortlichen ans Tafelsilber.

21.09.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Die Arbeiten an der Pfarrkirche St. Margareta in Kleinweiler machen Fortschritte. So soll bis Weihnachten die Außensanierung abgeschlossen sein. Der Dachstuhl ist freigelegt, ein Außengerüst umgibt die Kirche bis zum Turmkreuz. Im Innenraum soll eine Gerüstkonstruktion während der Arbeiten am Dachgebälk Schäden an Gewölbe und Mauerwerk vermeiden. Die Gottesdienste in Kleinweiler wird Pfarrer Biju Nirappel noch bis Weihnachten im Pfarrheim halten.