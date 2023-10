Sanitärhandwerk: Azubis gehen in die Sonderwerkstatt

Vier Betriebe aus der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche gehen neue Wege bei der Ausbildung. Das fordert die jungen Leute, dafür winken aber auch Belohnungen.

07.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Lehrermangel in Berufsschulen, fehlender Praxisbezug in der Ausbildung – das sind Themen, die viele Betriebe in gewerblich-technischen Berufsfeldern beschäftigen. Auf professionelle Begleitung ihrer Auszubildenden setzen seit Kurzem vier Allgäuer Betriebe aus der Sanitär-, Heizungs-, Klima-Branche (SHK). Ziele sind bessere Noten und sichere Prüfungsvorbereitung. Und der Spaß soll dabei nicht zu kurz kommen.

