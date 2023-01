Wegen Zigaretten in Kemptener Miniladen einbrochen

Doppelt so viel Schaden wie Beute: Diebe hebelten die Tür zu einem Lebensmittelgeschäft im Süden von Kempten auf und entwendeten Zigaretten.

06.01.2023 | Stand: 14:56 Uhr

Der Einbruch im Kemptener Stadtteil Sankt Mang geschah in der Nacht auf Freitag. Die unbekannten Täter hebelten mit einem Werkzeug die Eingangsschiebetüre auf und gelangten so in den kleinen Laden. Dort klauten sie eine größere Anzahl von Zigarettenschachteln im Wert von rund 500 Euro. Die Diebe flüchteten anschließend wieder durch den Haupteingang.

Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polzei bittet um Hinweise unter der Nummer 0831/9909-0.

