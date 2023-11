Reinhartser Straße: "Es gibt zu wenige Sozialwohnungen in Kempten"

Sarah Piersig und Simon Ried beraten Menschen in Not. Sie trifft Frauen und Männer unabhängig von Status und Einkommen. Zu Besuch in der Reinhartser Straße.

18.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Reinhartser Straße. Die Adresse ist in Kempten Stigma. Vier Gebäude dort sind Notunterkünfte. In einem davon, der Hausnummer acht, haben Sarah Piersig und Simon Ried ihren Arbeitsplatz, bei der Fachstelle für Wohnungsnotfallhilfe. Gemeinsam decken sie dort 40 Stunden ab. Sie beraten Frauen und Männer, die in Wohnungsnot sind und unterstützen bei der Beantragung einer Sozialwohnung.

