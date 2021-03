Scheibe mit Stein eingeworfen - Polizei Kempten sucht Täter

Der Bewohner des Hauses in Kempten wird von einem Klirren wach, eine Stein hat eine Scheibe zerstört. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.

15.03.2021 | Stand: 13:01 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht auf den Montag eine Scheibe eines Wohnhauses in Kempten eingeworfen. Laut Polizei bemerkte der 65-jährige Bewohner den Vorfall am Morgen nach der Tat.

Klirren der zerschlagenen Scheibe weckt den Mann in Kempten

Am frühen Montagmorgen wurde der Mann von einem Klirren wach, als er einige Stunden später sein Bett verließ, bemerkte er die zerbrochene Scheibe. Nach Angaben der Polizei stellten die Beamten den Stein im Haus des Mannes sicher.

Noch ist nicht klar, wer den Stein gegen die Scheibe geworfen hat, deshalb sucht die Polizei Kempten nach Zeugen. Hinweise können unter 0831/99092141 eingereicht werden.

