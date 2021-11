In Kempten soll es bald einen Schenkladen geben

Im Stadtteilbüro in Sankt Mang wird derzeit die Idee eines Schenkladens in die Tat umgesetzt. Bisher gab es schon den Schenktag in Kempten.

19.11.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Einmal im Jahr Kleidung, Haushaltswaren und Spielzeug verschenken – 13 Mal hat das Stadtteilbüro der Diakonie Kempten Allgäu in Sankt Mang diese Aktion mitorganisiert. Zunächst im Pfarrsaal Mariä Himmelfahrt, dann im Eisstadion. Doch mit Beginn der Pandemie liegt diese Veranstaltung auf Eis. 2019 fand der letzte Schenktag statt. Jetzt soll es ab Anfang Dezember einen Schenkladen im Stadtteilbüro in Sankt Mang geben. (Lesen Sie auch: Second-Hand-Kleidung und neues Hotel - in Kempten tut sich was)

Der bisherige Schenktag war ein „Renner“, aber auch eine logistische Herausforderung für das Stadtteilbüro und den Tauschring Cambodunum, sagt Quartiersmanagerin Melanie Rutherford. Die Waren wurden vormittags abgegeben, dann sortiert und nachmittags präsentiert. Etwa 700 Leute waren zuletzt beim Schenktag 2019 in der Eishalle. „Das zeigte uns, dass die Kemptener immer mehr daran interessiert sind, gut erhaltene Waren nicht einfach wegzuwerfen, sondern zu verwerten“, sagt Rutherford.

Nachhaltigkeit ist eine wichtige Voraussetzung

Das Thema Nachhaltigkeit sei für alle beteiligten Akteure – ZAK, Tauschring, Stadtteilbüro und AÜW – eine sehr wichtige Voraussetzung. So trudelten während der Pandemie auch immer wieder Kleiderkartons im Oberösch ein. Bei trockenem Wetter wurden diese in einer Kiste oder auf einem Kleiderständer vorm Stadtteilbüro der Diakonie Kempten Allgäu angeboten. Der Rest verschwand in einem Raum und türmte sich allmählich auf.

Schenkladen in Kempten über Spenden finanziert

Das brachte Rutherford auf die Idee, den Schenktag in einen Schenkladen umzuwandeln. Der soll in einem 21 Quadratmeter großen Raum eingerichtet werden. Die Miete dafür ist jetzt für die nächsten zwei Jahre gesichert, denn vom AÜW und vom ZAK habe man Spenden erhalten.

Derzeit werden die Regale von Helfer Matthias Lange angebracht. Aushelfen mit Regalen will auch das Kaufhaus „Allerhand“ vom Kempodium. Und Dinge, die zu viel Platz einnehmen, könnten an den ZAK weitergegeben werden.

Lesen Sie auch

Photovoltaik-Anlage auf 7500 Quadratmetern? Das will der 3M-Konzern auf einer Wiese in Kempten bauen Erneuerbare Energie

Lesen Sie auch: Wie Claudia Zucknik aus Kempten Arbeiterkindern zum Studium verhilft