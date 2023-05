Schiller startet Tournee in Kempten: Wie das erste Konzert lief

Überwältigend: Die neue Show von Schiller alias Christopher von Deylen glänzt mit tollem Licht- und Soundkonzept. Die Fans tauchen in eine künstliche Welt ein.

02.05.2023 | Stand: 17:55 Uhr

„Ihr erwischt uns zu einem ungünstigen Zeitpunkt“, sagt Christopher von Deylen. Der Perfektionist und Kopf von „Schiller“ würde seine neue Show und die Stücke lieber eine Weile ruhen lassen und schauen, ob sie ihm danach noch gefallen. Doch die Zeit drängt. Drei Tage hatten die Musiker, Ton- und Lichttechniker in der Big Box Allgäu in Kempten intensiv an der neuen Show gefeilt. Das überwältigende Ergebnis sahen die geschätzt gut 1000 Premierengäste beim Aufwärm-Konzert für die nun folgende Deutschland-Tournee (eine Besucherzahl teilte die Big Box trotz Nachfrage nicht mit).

