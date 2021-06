Virtuose armenische Musiker eröffnen das Festival im Tempelbezirk. Sie nehmen sich eines Goethe-Gedichts an – und erinnern auch an großes Leid.

18.06.2021 | Stand: 18:31 Uhr

„Noch nie habe ich in einem so schönen Ambiente gespielt.“ Karen Asatrian, Initiator von „Armenian Spirit“, war hin und weg. Verständlich, denn zur Eröffnung des APC-Sommers zeigte sich der Tempelbezirk von seiner besten Seite. Wolkenloser Himmel, über den allmählich der Halbmond wanderte, bis zum Ende T-Shirt-Temperatur. Für die knapp 100 Zuhörer gab es Klänge, an Vielfalt kaum zu überbieten.