Gemeinde und Verein sind fassungslos: Nach aufwendiger Sanierung sind immer noch gefährdende Substanzen in der Luft. Viele reden inzwischen von „Pfusch am Bau“.

13.10.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Die Stimmung kippt in Haldenwang. Lange hatten die Mitglieder des TV Haldenwang Geduld und Einsehen, dass ihre erst 2014 in Betrieb genommene neue Sporthalle gesperrt werden musste. Massiver Schimmelbefall lautete das Ergebnis eines Gutachters am Anfang dieses Jahres. Weil die Fehlersuche aufwendig und Haftungsfragen lange unklar waren, war die Gemeinde in Vorleistung gegangen und ließ die Halle sanieren.