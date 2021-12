Unbekannte schlagen am Forum Allgäu auf 22-Jährigen ein

Mit Fäusten ins Gesicht geschlagen: Fünf Unbekannte traktieren gegenüber der Big Box in Kempten einen 22-Jährigen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

11.12.2021 | Stand: 11:31 Uhr

Körperverletzung am Forum Allgäu in Kempten: Fünf unbekannte Männer haben am Freitagabend gegen 19.30 auf einen 22-Jährigen eingeschlagen. Das berichtet die Polizei. Der junge Mann wurde am Forum-Ausgang gegenüber der Kemptener Big Box im Gesicht verletzt und erlitt mehrere Prellungen.

Nach Angriff am Forum Allgäu: Täter flüchten

Nach der Attacke flohen die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Zwei der mutmaßlichen Täter sollen kräftig gebaut gewesen sein und beigefarbene Winterjacken getragen haben.

Wer die Verdächtigen gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 0831/9909-0 bei der Polizei melden.

