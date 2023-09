Erst Drängelei, dann Ohrfeige: Mann schlägt Frau beim Einsteigen in den Bus

Ein Mann schlägt einer Frau an der ZUM in Kempten ins Gesicht - vor Gericht ist er bekannt. Immer wieder kommt es an der Haltestelle zu Körperverletzungen.

29.08.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Dichtes Gedränge am frühen Morgen an der ZUM in Kempten. Schülerinnen, Schüler, Menschen auf dem Weg zur Arbeit oder zu einem Termin – sie alle wollen in den Bus. So ist das wohl an den meisten Tagen an der Haltestelle im Stadtzentrum. Doch an einem Tag im Mai eskaliert die Situation: Ein 46-jähriger Fahrgast soll eine junge Frau beim Anstehen ins Gesicht geschlagen haben. Nun steht der Mann vor dem Amtsgericht in Kempten. Schon vorher war er wegen aggressiven Verhaltens immer wieder aufgefallen.

