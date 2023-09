Schmidbauer, Kälberer, Ringlstetter: Starkes Trio in Altusried

Der Wahl-Kemptener Werner Schmidbauer beschließt mit Martin Kälberer und Hannes Ringlstetter Tour und Sommerfestival in Altusried. 2900 Fans feiern das Trio.

04.09.2023 | Stand: 16:01 Uhr

Ein „Finale dahoam“ gab es am Sonntagabend für Werner Schmidbauer auf der voll besetzten Altusrieder Freilichtbühne. Vor dreieinhalb Jahren hatte die Liebe den Münchner Liedermacher ins Allgäu geführt. Seitdem wohnt er in Kempten. „Finale dahoim“ müsste es also eigentlich heißen: Beim Auftritt mit seinen beiden Musikerfreunden Martin Kälberer und Hannes Ringlstetter beschloss der 62-Jährige vor 2900 Fans nicht nur die gemeinsame Tour, sondern auch das Sommerfestival 2023.

