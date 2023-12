Bäumen und Wälder besser meiden - Stadt warnt nach heftigen Schneefällen

Der viele Schnee hat in Kempten zahlreiche Äste abgebrochen, ein Baum droht umzustürzen. Die Stadt bittet Kindergärten und Schulen, Außenbereiche zu meiden.

04.12.2023 | Stand: 22:00 Uhr

Einen solchen Wintertag mit derart viel Schnee habe es seit 2006 in Kempten nicht gegeben - diese Rückmeldung hat Tiefbauamts-Chef Markus Wiedemann von den Mitarbeitenden im städtischen Betriebshof erhalten, erzählt er. 100 Menschen seien am Samstag im Einsatz gewesen, mit 25 eigenen und 25 Fremdfahrzeugen. "So ein strenger Winterdienst-Tag kostet zwischen 50.000 und 60.000 Euro", sagt Wiedemann. Der Schneefall hat sich zwar wieder gelegt, die Arbeit ist deswegen aber längst nicht abgeschlossen.

Kemptens Tiefbauamts-Chef Markus Wiedemann appelliert: "Ich bitte eindringlichst, sich an die Winterhalteverbote zu halten"

Um sich ein Bild zu machen, ist Wiedemann am Samstag selbst im Schneepflug mitgefahren. An manchen Stellen sei es nicht möglich gewesen durchzukommen - weil sich viele Menschen nicht an die Winterhalteverbote hielten. Dann könne der Betriebshof aber nicht räumen. Deswegen appelliert Wiedemann: "Ich bitte eindringlichst, sich an die Winterhalteverbote zu halten." Wie berichtet, gelten diese in einer Reihe von Straßen von November bis April.

Arbeit machen den Mitarbeitern des Betriebshofs zudem die vielen Äste, die durch die Schneemassen abgebrochen sind. Baumkontrolleure sichten derzeit, wo Handlungsbedarf besteht. Eine Buche in der Burgstraße beispielsweise musste weichen, weil sie laut Wiedemann durch den Schnee so stark beschädigt wurde, dass die Sicherheit gefährdet war. Bei akuter Gefahr ist auch die Feuerwehr mit im Einsatz.

Die Begutachtung aller Bäume und eventuelle Baumpflegearbeiten erfolgen nun nach und nach. Die Stadt habe die Schulen und Kindergärten gebeten, in den nächsten zwei bis drei Tagen die Außenbereiche zu meiden, insbesondere wenn dort Bäume stehen. Auch den Wald sollte man vorerst noch meiden, rät Wiedemann.

Auch nicht alle Parkplätze können sofort vom Schnee befreit werden

Der Tiefbauamts-Chef bittet um Verständnis, dass der Betriebshof momentan die Radstreifen nicht freihalten könne. Aktuell müsse man nach Prioritäten arbeiten - da stünden der Schulverkehr und Busse ganz oben. Auch sei es nicht möglich, Parkplätze zu räumen, wenn einige Stellplätze belegt sind. "Das ist ein Dauerthema", sagt Wiedemann.

Es seien zudem Anfragen eingegangen, warum am Wochenende die Polleranlage in der Kronenstraße nicht funktioniert habe, berichtet er. Damit die Feuerwehr Schäden beseitigen kann, rücke sie über die Kronenstraße aus und ein. Um ihr freie Fahrt zu gewährleisten, habe man die Poller von Freitagabend bis Sonntagfrüh außer Betrieb gesetzt. Autofahrer dürfen wegen des Weihnachtsmarktes ab 14 Uhr dennoch nicht durchfahren. Darauf weisen Schilder hin.