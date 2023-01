Schneemanntag im Allgäu ohne viel Schnee

Zum Skifahren braucht es Schnee. Der fehlte zuletzt im Allgäu. Auch heute. Am 18. Januar ist Schneemanntag.

18.01.2023 | Stand: 06:44 Uhr

Schlitten fahren, Schneebälle werfen und am Ende die klitschnassen Schuhe mit Zeitungspapier ausstopfen – so denken auch viele Menschen im Allgäu an die Winter ihrer Kindheit zurück. Was dabei auf keinen Fall fehlen durfte: der Schneemann. Der besteht auch heute meist aus drei unterschiedlich großen Kugeln. Kohlen oder Knöpfe dienen als Augen sowie Mund, eine Karotte stellt die Nase dar. Als Hut bekommt der kalte Geselle einen Topf aufgesetzt.

Weil der Anblick eines Schneemanns wohl den Meisten die Mundwinkel nach oben zieht, hat dieser seinen eigenen Welttag bekommen: Am 18. Januar, diesen Mittwoch. Heuer sieht es für die Schneeskulpturen allerdings eher mau aus.

Deshalb ist der Schneemanntag am 18. Januar

Dass der Welttag am 18. Januar stattfindet, liegt an den Ziffern des Datums und dem Monat: Im Januar liegt meistens Schnee. Die Ziffer 8 erinnert an die kugelrunde Form, die Ziffer 1 soll für einen Besen oder Stock stehen – Dinge, die Schneemännern von ihren Erbauern oft an die Hand bekommen.

Das erste Mal ließen die Menschen den Schneemann 2010 hochleben. Ins Leben gerufen hat den Welttag ein Sammler von Schneemannfiguren. Die Schneemänner erinnern ihn an die Wintertage, die man als Kind oder mit Kindern draußen verbracht hat. Schmilzt das Bauwerk schließlich im Frühling, führe das den Buben, Mädchen und wohl auch Erwachsenen die Vergänglichkeit vor Augen.

Und wenn der Schnee zum Bauen wie in diesem Jahr fehlt? Dann zeige der Welttag den Menschen, welche Folgen der Klimawandel hat.