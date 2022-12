Das Familienstück Schneewittchen fesselt im Theaterkästle Groß und Klein. Die böse Königin hat den Charme eines Eisblocks – im Gegensatz zu ihrer Stieftochter.

20.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ Seit Jahrhunderten kennen Kinder diese Frage einer selbstgefälligen Königin. Doch eines Tages lautet die Antwort des Spiegels anders als gewohnt: „Schneewittchen“, sagt der Spiegel. Erzürnt schmiedet die Gekränkte einen schrecklichen Plan, um ihre schönere Stieftochter loszuwerden.

Voll besetzt ist das Altusrieder Theaterkästle bei der Premiere des Märchens „Schneewittchen“ der Brüder Grimm in der Bühnenfassung von Karl-Heinz König. In der Produktion des Altusrieder Reit- und Fahrvereins schafft Regisseurin Susi Weiberg mit 15 Kindern und zwölf Erwachsenen eine wunderbare, märchenhafte Welt mit Musik, fantasievollen Kostümen und klaren Bühnenbildern. Überzeugend Helga Klemp als stolze und herrische Königin mit dem Charme eines Eisblocks. Scharfzüngig entlässt sie reihenweise ihren Hofstaat und braut unter Sturmgebraus und Blitzen den Giftcocktail, den sie ihrer Stieftochter verabreichen will.

Szene aus "Schneewittchen" im Altusrieder Theaterkästle. Bild: Felix Ebert

Sandra Oberhaus als Schneewittchen formt gekonnt das feine, höfliche, aber auch naive Wesen des Mädchens als Gegenpol dazu. Jede Menge Sprachwitz und Komik sind in den Dialogen zwischen dem etwas tollpatschigen Hofmarschall (Verena Wirthensohn) und der schnippischen Kammerfrau (Marion Mang) verborgen. Wer hier genau zuhört, kann oft herzhaft schmunzeln.

Viele Kinder spielen mit

Liebevoll ist der Wald gestaltet, in den Schneewittchen flüchtet. Da wachsen kleine und kleinste Pilze (Lena Burger, Leon und Melanie Abele, Rosalie und Maria Probst). Und lustige Tiere (Sina Weiberg, Paula Fingerle, Malin Stingl, Marina Lorenz, Simon Mang) freunden sich schnell mit ihr an. Zur Freude der kleinen Zuschauer bringt die Jägerin (Irmgard Hörner) ihre Hündin Ida mit auf die Bühne.

Beim Bühnenumbau gibt’s Weihnachtslieder

Während des Bühnenumbaus vor der Pause unterhalten Emma Mang (Blockflöte) und Lilli Vogt (Gesang) die Zuschauer mit Weihnachtsliedern. Und danach ziehen die beiden als Teil der Sieben Zwerge mit weiteren Kindern (Benno und Moritz Hörner, Hannes Scheidle, Paula Hartmann, Manuel Brack), begleitet von Musik und Klatschen der Zuschauer, lustig durch den Saal auf die Bühne und entdecken das schlafende Schneewittchen.

Und dann kommt der edel gekleidete Prinz

Es kommt, wie es kommen muss: Die Königin erfährt vom Spiegel (Nadine Fingerle) Schneewittchens Aufenthaltsort. Gutgläubig nascht Schneewittchen vom vergifteten Apfel der vermeintlichen Krämerin und fällt sofort in einen Tiefschlaf. Doch das Happy End ist nicht fern. Ein edel gekleideter Prinz (Jan Türmer/Christian Hörner) erweckt durch seine Liebe die Schlafende, und einer großen Hochzeit steht nichts mehr im Weg.

Tosender Applaus für ein liebevoll inszeniertes Weihnachtsmärchen für die ganze Familie.

Weitere Aufführungen im Altusrieder Theaterkästle am 23. und 30. Dezember, 1., 6., 8. 13., 14. und 15. Januar jeweils um 15 Uhr sowie am 7. Januar um 15 und 17.30 Uhr. Tickets im Vorverkauf gibt es im Kartenbüro Altusried, Telefon 08373/9 22 00.