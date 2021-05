Vor dem Einkauf in Kempten: Im Forum Allgäu können sich Menschen jetzt testen lassen

Um per "Click&Meet" in Kempten einkaufen zu können, benötigen Menschen einen negativen Corona-Schnelltest. Eine Teststation gibt es nun auch im Forum Allgäu.

Kostenlose Bürgertests sind nun auch im Forum Allgäu möglich. Wie schon die Teststation im Biomassehof und im Parktheater wird auch die neue Schnellteststation in dem Kemptener Einkaufszentrum von PT Schnellteststationen GmbH betrieben. So soll schnellstmöglich ein sicherer Alltag während der Pandemie in Kempten entstehen.

Einkaufen mit Termin ist in Kempten ab Donnerstag möglich

„Das Einkaufen im Forum Allgäu Kempten ist aufgrund unseres umfangreichen zertifizierten Hygiene- und Präventionskonzepts sicher, das Infektionsrisiko im Handel nachweislich gering“, sagt Ekaterina Avdosyev, Center-Manager des Forum Allgäu Kempten.

Hier können Kunden ab Donnerstag, 20. Mai, wieder per "Click&Meet" in einem Großteil der Ladengeschäfte einkaufen. Dafür benötigen sie neben dem vorab gebuchten Termin auch ein negatives Testergebnis - bei einem Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, bei einem PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. Genesene und Geimpfte sind gleichgesetzt mit Negativ-Getesteten.

Vor dem Schnelltest im Forum Allgäu ist eine Online-Anmeldung nötig

„Aufgrund der behördlichen Verordnungen zur Eindämmung der Pandemie müssen allerdings immer noch viele Geschäfte, auch bei uns im Forum Allgäu Kempten, geschlossen bleiben. Mit dem Testzentrum wollen wir daher den Ausbau der Testkapazitäten als wichtigen Baustein für mehr Sicherheit im Alltag und für eine hoffentlich baldige Rückkehr zur Normalität unterstützen – und damit auch zu einer baldigen Wiedereröffnung aller Geschäfte beitragen“, sagt Avdosyev.

Sowohl Kunden als auch Nicht-Kunden können sich im Forum Allgäu einem Corona-Schnelltest unterziehen. Ein Termin dafür muss vorab unter https://schnelltestzentrum-kempten.de/ vereinbart werden. Die Tests werden von geschultem Personal vor Ort durchgeführt. Das Ergebnis ist nach etwa 15 Minuten verfügbar.

