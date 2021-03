"Schockanrufe": Betrügerinnen erbeuten bei zwei Seniorinnen im Raum Kempten sechsstellige Summe

Zwei Seniorinnen erhielten am Mittwoch "Schockanrufe". Weil sie dachten, Angehörige säßen in Untersuchungshaft, übergaben sie den Betrügerinnen das Geld.

Zwei Betrügerinnen haben am Mittwoch eine fünfstellige Summe durch sogenannte Schockanrufe im Raum Kempten erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, meldeten sich die Frauen als angebliche Staatsanwältin und Polizistin bei den Geschädigten. Diese sollten Geld zahlen, um Angehörige scheinbar aus der Untersuchungshaft zu befreien.

"Schockanrufe": Betrügerinnen geben an, Tochter säße in Untersuchungshaft

Am späten Mittwochvormittag meldeten sich die Betrügerinnen telefonisch bei einer Frau in Kempten. Dieser machten sie Glauben, dass ihre Tochter sich in Gewahrsam befinde. Sie gaben an, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um nicht in Untersuchungshaft zu kommen, müssten 55.000 Euro gezahlt werden. Auf diese Forderung hin übergab die Frau laut Polizei das Geld. Die Senioren übergab gegen 12.45 Uhr wertvollen Schmuck in der Kotterner Straße. Um circa 15.10 Uhr traf sie eine der Betrügerinnen in der Wiesstraße, nachdem sie eine fünfstellige Summe bei der Bank abgehoben hatte.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Mittwoch in Kraftisried. Auch hier gaben sich zwei Frauen als Staatsanwältin und Polizistin aus, um Geld von einer Seniorin zu erbeuten. Diesmal gaben die Frauen an, die Mutter solle 80.000 Euro Kaution zahlen, um ihre Tochter aus der Untersuchungshaft zu befreien. Die Seniorin und ihr Ehemann beschafften das Geld und übergaben es ebenfalls in Kempten im Bereich der Wiesstraße/Calgeerstraße gegen 15.30 Uhr.

Polizei Kempten: Suche nach Zeugen und Warnung vor weiteren "Schockanrufen"

Beides Mal beschreiben die geschädigten Seniorinnen die Täterin, die zur Übergabe erschien, als schlanke Frau zwischen 40 und 50 Jahren. Sie trug laut Polizei eine schwarze Mütze mit weißem Bommel, eine schwarze Hose, sowie eine schwarze Jacke. Außerdem trug sie eine Brille und hatte auffallend lange, schwarze Haare.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die einen der Vorfälle oder auffällige Personen in diesen Bereichen beobachtet haben. Hinweise können unter 0831/99090 der Kriminalpolizei Kempten gemeldet werden.

Die Beamten warnen außerdem vor weiteren Fällen von „Schockanrufen“ im Allgäu. Hier werde Menschen vorgetäuscht, dass sich Freunde oder Familie in einer gefährlichen Situation oder Notlage befänden, die sich nur durch Geld lösen lasse. In den Landkreisen Ost- und Oberallgäu sowie der Stadt Kempten kam es in den vergangenen Monaten zu sieben weiteren Anrufen dieser Art. Hier wurde allerdings kein Geld übergeben, es blieb beim Betrugsversuch. Die Polizei rät in solchen Fällen dazu, die Lage mit den genannten Angehörigen abzuklären und unbekannten Anrufern nicht leichtgläubig zu trauen. Außerdem sei es wichtig bei solchen Anrufen, die örtliche Polizei hinzu zu ziehen.

