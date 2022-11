Schön, schräg, stark: Meret Becker verzaubert in Kempten

Schauspielerin Meret Becker zeigt im Stadttheater Kempten, dass sie noch viel mehr drauf hat. Sie singt schön-schräge Lieder und bietet sinnliche Luftakrobatik.

05.11.2022 | Stand: 17:13 Uhr

„Drei Jahre haben wir nicht mehr gespielt. heute ist es das erste Mal, und ihr seid da - toll!“ - Meret Becker ist überglücklich nach der langen coronabedingten Zwangspause endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Der Auftakt ihrer Tournee „Le Grand Ordinaire“ findet im sehr gut gefüllten Stadttheater in Kempten statt. Und dort begeistert die aus dem Fernsehen bekannte Schauspielerin („Tatort“, „Babylon Berlin“) auch als Sängerin und Artistin.

Bilderstrecke

Meret Becker im Kemptener Stadttheater

Meret Becker im Kemptener Stadttheater

Meret Becker kennt man als Schauspielerin aus Theater und TV (Tatort, Babylon Berlin). Doch sie kann noch viel mehr: singen und sinnlich-akrobatisch turnen. Mit ihrer Band "The Tiny Teeth" liefert sie im Stadttheater Kempten eine Show aus Musik, Clownerie, Cabaret, Varieté und Artistik. Mit ihrer Band „The Tiny Teeth“ bietet Meret Becker einen berührend-bizarren Show-Mix aus Musik, Cabaret, Varieté, Clownerie und Akrobatik. Die 53-Jährige bringt eine Säge schaurig-schön zum Klingen, stimmt poetische Lieder an, erzählt surreale Geschichten, mimt eine freche, vorlaute Göre und schlüpft in die Rolle eines prahlerischen Zirkusdirektors. Und sie bringt das Publikum mit einer sportlich-sinnlichen Luft-Akrobatik zum Staunen. Begleitet wird sie von Buddy Sacher (Gitarre, Banjo, Mandoline), Ben Jeger (Piano, Akkordeon und Glasharfe), Rachel Maio (Cello) und einem Akrobaten. Am Ende gibt es für die Show großen, langen Applaus – und auch Ovationen im Stehen. Eine ausführliche Kritik folgt.