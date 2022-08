Schon 10 000 Gäste im neuen Kempten-Museum

Zumsteinhaus Die Ausstellung hat sich schnell zum Besuchermagnet entwickelt

22.08.2022 | Stand: 17:53 Uhr

Das neue Kempten-Museum im Zumsteinhaus hat sich zu einem Besuchermagnet entwickelt. Seit der Eröffnung Anfang Dezember haben sich 10000 Menschen die Ausstellung, die die Geschichte der Stadt von der Römerzeit bis in die Gegenwart beleuchtet, angeschaut. „Dieser Besucheransturm innerhalb weniger Wochen hat all unsere Erwartungen übertroffen“, sagt Museumsleiterin Dr. Christine Müller Horn. „Wir freuen uns sehr über das große Interesse am ‚Wohnzimmer der Stadt’“. Ursprünglich hatte Horn mit 20 000 Besuchern im ersten Jahr gerechnet. Nun ist nach nur drei Monaten schon die Zahl 10000 erreicht. Darin sind die 3700 Gäste am Eröffnungswochenende im Dezember noch gar nicht mit eingerechnet.

Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle und die Kulturbeauftragte des Stadtrats, Silvia Schäfer, begrüßten den 10000. Besucher am Wochenende persönlich. Er befand sich unter der fünfköpfigen Familie Busch aus Reutlingen. Sie machte auf ihrer Heimreise aus den Winterferien in Kempten halt und besuchte sowohl die Erasmuskapelle als auch das neue Stadtmuseum. „Ich freue mich besonders über die positiven Resonanzen der Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern“, erklärte Thomas Kiechle beim Empfang der Familie. „Sie sind Zeugnis, dass Kempten ein attraktives und lebendiges Stadtmuseum erhalten hat.“ Kempten habe damit ein Ausrufezeichen gesetzt für die Museumslandschaft in der Stadt und der Region.“