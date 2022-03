Schon gesehen? Zuwachs beim Oyer Feuerwehr-Fuhrpark

In der Fahrzeughalle der Feuerwehr Oy gibt es Zuwachs. Zuletzt hieß es, die Oy-Mittelberger Feuerwehren bräuchten modernere Fahrzeuge. Und das ist das Ergebnis?

Eigentlich hieß es ja jüngst, der Fuhrpark der Oy-Mittelberger Feuerwehren müsse sich verjüngern. Immerhin sind dort Oldtimer im Einsatz, die teilweise schon bei den olympischen Spielen in München im Einsatz waren. (Mehr dazu lesen Sie hier)

Wer dieser Tage in die Halle der Feuerwehr Oy schaut, wird sich fragen: Und das soll sie nun sein, die Verjüngerung? Doch wer schon zu schimpfen anfangen will, da wolle wohl wieder jemand an der falschen Stelle sparen, der sei beruhigt: Der historische Feuerspritzenwagen ist keinesfalls für den aktiven Dienst vorgesehen.

Feuerwehr Oy: Historischer Feuerspritzenwagen ist eine Rückgabe der Stadt Kempten

Das historische Gefährt ist eine Schenkung der Stadt Kempten an die Gemeinde, die sie dereinst an die Stadt verkauft hatte. Um 1863 wird das Baujahr geschätzt, laut Oy-Mittelbergs Bauamtsleiter Nico Haug hat das Fahrzeug zwei PS: rechts und links könne vorne je ein Zugtier eingespannt werden.

