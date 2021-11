Allgäuer Senioren kritisieren zu kleine Schrift auf Lebensmittelverpackungen

Viele Senioren tun sich beim Einkaufen schwer, Aufdrucke auf Lebensmittelverpackungen zu lesen. Doch die Schrift ist sogar EU-weit geregelt.

17.11.2021 | Stand: 17:57 Uhr

Wenn Senioren einkaufen gehen, stoßen sie häufig auf ein großes Hindernis: zu kleine Schrift auf Verpackungen. Oftmals sind die Aufdrucke zu Zutaten oder Nährwerten auf Lebensmittelverpackungen so klein, dass ältere Menschen Schwierigkeiten haben, diese zu lesen, sagt der Kemptener und Landesgeschäftsführer der Liberalen Senioren Bayern, Dr. Michael Büssemaker. Deshalb hat der Verband sich Anfang November in einem Schreiben an das bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gewandt und die schlechte Lesbarkeit kritisiert.