Schule, Kirche, Stadtrat: Queere Menschen im Allgäu wollen Teil des Alltags werden

Queere Menschen leben im Allgäu – das will der Verein Allgäu Pride sichtbar machen. Über das Wie diskutierten Vertreter aus Kirche, Justiz und Kommunalpolitik.

30.08.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Queeres Leben, das gibt es nicht nur in Großstädten wie Berlin oder Köln. Queere Menschen leben auch im Allgäu. Der Kaufbeurer Verein Allgäu Pride möchte das sichtbar machen – und darüber aufklären, um Berührungsängste und Vorurteile abzubauen. Wie das gelingen kann, war nun Thema einer Podiumsdiskussion. In den Räumen des Kulturvereins Lollipop in Kempten tauschten sich Vertreterinnen und Vertreter von Kirche, Justiz, Bildung und Kommunalpolitik aus.

