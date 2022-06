Am hellichten Tag: 30-Jähriger in Kempten verprügelt und ausgeraubt

In Kempten gingen vier Unbekannte auf einen 30-Jährigen los. Sie schlugen auf ihn ein und beklauten ihn. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

02.06.2022 | Stand: 13:20 Uhr

Die Kripo Kempten sucht dringend Zeugen: Am vergangenen Samstag (28.5) wurde im Weidacher Weg in Kempten ein 30-jähriger Mann verprügelt und beraubt. Gegen 15 Uhr, so die Polizei, gingen vier Unbekannte auf den 30-jährigen los, schlugen ihn und klauten ein Smartphone, einen Laptop und den Geldbeutel des Mannes. Der Überfall passierte zwischen Getränkemarkt und Schuhgeschäft, so die Polizei.

Das Opfer, so die Polizei weiter, ging durch die Schläge und Tritte zu Boden und sah nicht, in welche Richtung die vier Täter (Beschreibung unten) flüchteten. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden.

Raubüberfall im Weidacher Weg: Die Täterbeschreibungen

Mutmaßlicher Täter 1, offenbar der Haupttäter

etwa 1,70 Meter groß

kräftige Statur

dunkelblonde, glatte und längere Haare

drei-Tage-Bart

Sprach im Allgäuer Dialekt

Mit weißem T-Shirt und kurzer Hose bekleidet

Mutmaßlicher Täter 2

etwa 1,65 Meter groß

korpulent

schwarze, kurz rasierte Haare mit Vollbart

bekleidet mit einer schwarzen Kappe, schwarzem Longsleeve und langer schwarzer Hose

Mutmaßlicher Täter 3

etwa 1,80 Meter groß

korpulent

eher dunklerer Taint

schwarze Haare

schwarze Kleidung

Vom vierten mutmaßlichen Täter gibt es keine Beschreibung.

Wer kann Hinweise zur Tat und den Tätern geben? Die Polizei sucht unter 0831/9909-0 Zeugen. Offenbar hatte auch ein Passant nach dem Befinden des 30-Jährigen gefragt. Auch dieser solle sich bei den Beamten melden, so die Polizei.

