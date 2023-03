83-jährige bei Unfall in Kempten schwer verletzt

In Kempten erfasste ein Auto eine Spaziergängerin, die von dem Unfall schwere Verletzungen davontrug. Der Rettungsdienst musste sie in ein Krankenhaus bringen.

30.03.2023 | Stand: 13:35 Uhr

Am Mittwochvormittag hat ein Auto eine 83-jährige Fußgängerin in Kempten erfasst, die die Straße überqueren wollte. Wie die Polizei mitteilt, stieß die Frau mit dem Fahrzeug zusammen und prallte auf die Windschutzscheibe, bevor sie auf die Straße fiel.

Auto taugte nach Unfall mit einer Fußgängerin in Kempten nicht mehr zum Fahren

Weil die Verletzungen sehr schwer waren, musste der Rettungsdienst die 83-Jährige in ein Krankenhaus in der Nähe bringen. Nach dem Unfall war das Auto so stark beschädigt, dass es nicht mehr zum Weiterfahren taugte. Die Polizei sperrte die Straße zwischendurch komplett. Deshalb floss der Verkehr an der Unfallstelle für etwa eine Stunde zäh.

