Große Mehrheit stimmt im Stadtrat für den Kemptener Haushalt 2022. OB setzt auf positiven Wandel in der Innenstadt. Was die Fraktionen am Etat kritisieren.

29.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Den Erfolg des schuldenfreien Kernhaushalts will Oberbürgermeister Thomas Kiechle „nicht wie eine Monstranz vor uns hertragen“. Für nachhaltige Großprojekte wie Schulbauten und -sanierungen, Dreifachsporthalle oder Dorferneuerung Heiligkreuz sei es angemessen, begrenzt Kredite aufzunehmen. „Zuversicht, gepaart mit Disziplin und Durchhaltevermögen erscheint mir die richtige Rezeptur“, sagte er im Stadtrat auch im Hinblick auf die Herausforderungen durch Corona.