Immer mehr Geschäfte im Oberallgäu setzen auf Selbstbedienungskassen

Immer mehr Geschäfte bieten SB-Kassen an: So müssen Kunden nicht warten und der Personalmangel ist auch abgehakt. Was "dm" im Forum Allgäu überlegt.

13.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Nur schnell drei, vier Sachen aus dem Supermarkt holen - und dann an der Kasse anstehen? Ganz schön nervig für die, die es eilig haben. Immer mehr Geschäfte ermöglichen es Kundinnen und Kunden, ihre Einkäufe selbst einzuscannen und dann per EC-/Kreditkarte oder Handy zu bezahlen. Die Umschau in einigen Geschäften zeigt, dass viele das Angebot der Selbstbedienungskassen (SB) nutzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.