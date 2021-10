Neues aus Handel, Gastronomie und Handwerk: Ein Secondhand-Laden und ein neuer Anbieter im Forum wollen in Kempten durchstarten.

23.10.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Im Einzelhandel tut sich erneut einiges: Während in Kempten das „Kloi-Hoi“, ein Secondhandladen für Kinderbedarf, die Lücke schließen will, die nach der Schließung des „Lollipops“ entstanden ist, bietet das „Tea and Me“ im Forum Bubble Tea an. Unter neuer Leitung bringt der Friseursalon „Goldene Schere“ Schwung nach Waltenhofen.