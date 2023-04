Seiltänzerinnen und Clowns treten in Durach beim Zirkus Mulan auf

Über Ostern ist der Zirkus Mulan in Durach zu Gast. Für Familien gibt es besondere Shows - mit Akkrobatik in der Luft oder mit Hula Hoop.

06.04.2023 | Stand: 11:31 Uhr

Seiltänzerinnen und Seiltänzer, die in schwindelerregender Höhe durchs Zirkuszelt balancieren, zwei Clowns, die Späße miteinander treiben oder Ponyreiten für die jüngsten Gäste in der Pause: Noch bis Sonntag, 16. April, präsentiert der Zirkus Mulan sein Programm in Durach in der Miesenbacher Straße.

Zirkus Mulan für zwei Wochen in Durach zu Gast

Täglich zeigen die Künstlerinnen und Künstler um 16 Uhr Akrobatik mit dem Hula Hoop, Tanz und Kunststücke mit Haustieren wie Ziegen und Hunden in der Manege. Am Abschlusstag beginnt die Vorstellung um 14 Uhr, sonntags findet jeweils ein Familientag statt.