Kartoffeln und Gojibeeren und wachsen bei Maria Ruisinger im Stadtzentrum in Kempten. Vieles davon verwendet sie in der Küche. Wie gelingt das bei wenig Platz?

22.06.2022 | Stand: 18:32 Uhr

Getrocknet kommt die Zitronenmelisse in den Tee, aus der Roten Bete macht Maria Ruisinger Suppe und frische Erdbeeren gibt sie morgens ins Müsli – all das und noch mehr wächst im Garten der 65-Jährigen mitten in Kempten. Sie sagt: „Wenn man kreativ ist, geht Gärtnern auch mit weniger Platz.“

