Ungesundes Wohnen: Scheitert der Bau einer Seniorenwohnanlage in Kempten am Verkehrslärm?

Ein Unternehmen möchte an der Kotterner Straße eine Seniorenwohnanlage bauen. Doch der Bauausschuss lehnt den Antrag ab. Das steckt dahinter.

07.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Eine Seniorenwohnanlage möchte ein Unternehmer an der Kotterner Straße 36 in Kempten bauen. Dort waren früher Tierzuchtamt und Allgäuer Herdebuchgesellschaft (heute Pro Rind) ansässig. Das alte Gemäuer soll abgerissen werden. (Lesen Sie hier: Barrierefrei wohnen in Kempten: Immer wieder geht es für Senioren „Schlag auf Fall“. So berät die Stadt)

Der Antragsteller plant auf dem nördlichen Grundstücksteil einen fünfgeschossigen Gebäudeteil mit Flachdach und im Süden vier Geschosse mit Dachgarten. Zudem soll es im Erdgeschoss eine Parkgarage geben.

Verkehrslärm: Zwischen Kotterner Straße und dem Parkplatz der Allgäuhalle keine gesunden Wohnverhältnisse?

Sorgen macht der Bauverwaltung allerdings, dass es zwischen Kotterner Straße und dem Parkplatz der Allgäuhalle wegen des Verkehrslärms keine gesunden Wohnverhältnisse gebe. Die Werte würde an allen Seiten des Gebäudes um bis zu zehn Dezibel überschritten, hieß es in der Sitzung.

Der Bauausschuss befand darauf für den Vorbescheid einstimmig, dass sich der Neubau in die nähere Umgebung einfüge, also auch die gewünschte Baumasse in Ordnung wäre.

Der Bauwerber soll die Möglichkeit haben, das Thema Lärmschutz zu lösen, bevor er einen Bauantrag stellt

Planungsrechtlich wurde der Antrag aber dennoch abgelehnt. Das soll dem Bauwerber die Möglichkeit geben, das Thema Lärmschutz zu lösen. Das sei nicht einfach, aber machbar, sagte Max Schmid von der Kemptener Bauverwaltung.

Kempten steigt die Zahl der Menschen ab 75 Jahre laut Statistischem Landesamt um 17,3 Prozent

Fakt ist allerdings auch, dass die Stadt Kempten weiter wächst: 3200 Menschen mehr als anno 2020 prognostizierte das Statistische Landesamt Bayern bis zum Jahr 2040. Und die Hochrechnungen bestätigen auch den Trend der zunehmenden Überalterung: In Kempten steigt demnach die Zahl der Menschen ab 75 Jahre um 17,3 Prozent – das wären 1500 Senioren mehr. (Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier: Auf Wachstumskurs: Immer mehr Menschen leben in Kempten)