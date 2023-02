Sensation Gänsegeier: Anwohner sichten Vogel in Waltenhofen

Die Vögel sind auf der iberischen Halbinsel zuhause. Doch nun wurde ein Exemplar in Waltenhofen gesichtet. Ein Experte erklärt, warum das Tier kein Aas findet.

07.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Wer kennt das nicht: Nach dem Schulabschluss und vor dem Einstieg ins Berufsleben wollen viele Menschen die Welt außerhalb ihrer Komfortzone erkunden. Das geht Gänsegeiern ganz genau so. Die großen, schweren Vögel leben auf der iberischen Halbinsel. Jungvögel tauchen auch immer mal wieder in Deutschland auf. „Sie wollen die Welt erkunden“, sagt Felix Steinmeyer, beim Landesbund für Vogelschutz (LBV) Gebietsbetreuer der Allgäuer Hochalpen. Doch jetzt haben Anwohner ein älteres Exemplar in Waltenhofen gesichtet.

