Service in Kempten: Handy-Ladestationen für Menschen in Not

Hier gibt's Service: City-Management Kempten und Aktionskreis „Familienfreundliches Kempten“ überreichen Teilnehmern der „Helfenden Hand“ die neuen Plaketten.

07.03.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Die Familienfreundlichkeit stärken und einen Beitrag zum Lebensraum Innenstadt leisten – mit diesen Zielen wurde im Jahr 2013 das Projekt „Die Helfende Hand“ ins Leben gerufen. Was mit Serviceleistungen wie dem Telefonieren im Notfall, dem Bereitstellen von Spielen und Kinderbüchern sowie Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen begann, wurde in den vergangenen zehn Jahren um mehrere Inhalte aufgewertet. (Lesen Sie hier: Kemptener Krähen werden zum Fall für den Bundesrat)

So kamen unter anderem Wickel- und Stillmöglichkeiten, kinderwagenfreundliche Geschäftsräume, kostenlose Toilettennutzungen und der freie Zugang zu Trinkwasser dazu. Über 40 Akteurinnen und Akteure aus dem Einzelhandel, der Gastronomie und anderen Einrichtungen beteiligen sich bereits, heißt es in einer Mitteilung. Erkennbar sind die Betriebe am Logo der helfenden Hand, das an den jeweiligen Eingängen angebracht ist. (Lesen Sie auch: Fachkräftemangel in Kempten - Daniel Gern ist neuer Wirtschaftsförderer in Kempten)

Nun kamen zahlreiche Unterstützer in den Räumen von Pur Natur in der Bahnhofstraße zusammen, um die neue Plakette mit aktualisiertem Logo entgegenzunehmen. „Nach der Corona-Pandemie wollten wir mit dem Event auch die Chance nutzen, wieder mit den Teilnehmern persönlich in den Dialog zu treten und Erfahrungen auszutauschen“, sagte Helen Schmid, Projekt- und Veranstaltungsmanagerin beim City-Management Kempten.

Lob für das Engagement: "Das Projekt ist als gute Idee gestartet und wurde immer wieder mit Leben gefüllt"

Auch Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll hob den Wert der Aktion hervor. „Das Projekt ist als gute Idee gestartet und wurde immer wieder mit Leben gefüllt. Nun wird der Gedanke von vielen Menschen weitergetragen“, sagte Groll. Sie sprach im Namen der Stadt Kempten ihren Dank an alle Beteiligten aus und machte deutlich, dass dieses Engagement keine Selbstverständlichkeit sei.

Handy-Ladestationen für Menschen in Not sind die neueste Erweiterung der „Helfenden Hand“

Darüber hinaus wurde die neueste Erweiterung der „Helfenden Hand“ vorgestellt: Handy-Ladestationen für Menschen in Not. Die Idee hierzu hatte Stefan Keppeler, Vorsitzender des Aktionskreises „Familienfreundliches Kempten“. „Wenn der Akku des Handys leer ist, man aber in einer Notsituation dringend jemand erreichen muss, kann dies eine große Hilfe sein“, sagte Keppeler. Er dankte dem Allgäuer Überlandwerk (AÜW) für das Sponsoring der Lademöglichkeiten.

Keppeler zeigte sich zuversichtlich, dass möglichst viele Teilnehmer die Ladestationen in ihren Betrieben anbieten werden und hofft, in Zukunft noch mehr Geschäfte und Gastronomiebetriebe für die Aktion „Die Helfende Hand“ begeistern zu können. (se)

Weitere Informationen gibt es auf: www.familie-kempten.de/die-helfende-hand