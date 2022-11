Beruf für alle in den Fokus: Servicestelle kämpft mit neuen Herausforderungen

Die Servicestelle für Kempten, das Ober- und Ostallgäu hat nun auch Männer im Blick. Energiekrise und Corona-Folgen werden zur Hürde für die Gleichberechtigung.

29.11.2022 | Stand: 17:35 Uhr

Neuer Name, neues Konzept: Aus der „Servicestelle Frau und Beruf“ wird die „Servicestelle Beruf“ für gleichberechtigte berufliche Entwicklung. Auch Väter und pflegende Angehörige sollen dort künftig in Kempten, im Ober- und Ostallgäu Unterstützung finden. Schließlich stünden Männer wie Frauen gleichermaßen in der Verantwortung, sagt Katharina Simon, Geschäftsleitung und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kempten. Besonders die Folgen der Corona-Pandemie, aber auch die Energiekrise belasteten viele Familien.

In der Pandemie steckten vor allem Frauen beruflich zurück - die Folgen sind nun spürbar

Vor allem finanziell drücke der Schuh. Mit Blick in eine ungewisse Zukunft setzten sich Frauen oft unter Druck, sagt Beraterin Patricia Mühlebach. „Sie fragen sich: Wie kann ich mehr arbeiten und das familiär organisieren?“ Mühlebach berät Menschen in den Kommunen, online und am Telefon. Neben Einzelgesprächen gehören auch Gruppensitzungen zum Angebot. Simon sagt: „Dort spüren die Menschen, dass sie mit ihren Sorgen nicht alleine sind.“ Männer und Frauen bewege dabei ähnliches, zum Beispiel der Wiedereinstieg in den Beruf nach einer Pause. Es gibt aber auch Unterschiede.

„Corona hat uns um Jahrzehnte zurückgeworfen“, sagt Ilona Authried, Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Oberallgäu. Während der Pandemie hätten vor allem Frauen beruflich zurückgesteckt, um die Hürden in der Kinderbetreuung auszugleichen. Auch deshalb bleibe die Beratung in Karrierefragen und bei der Existenzgründung Frauen vorbehalten. „Noch immer gibt es weniger Frauen in Führungspositionen“, erläutert Simon. Neben längerer Begleitung sind nun Gespräche zu akuten Fragen wie zur Aufgabenteilung innerhalb der Familie möglich.

Energiekrise bringt traditionelle Rollenbilder im Allgäu zurück

„Wir befürchten, dass die Energiekrise traditionelle Rollenbilder zurückbringt“, sagt Simon. Dieser Trend zeichne sich bereits ab. Wenn Eltern nach Lösungen für finanzielle Engpässe suchen, entstünde oft der Eindruck: „Einer muss jetzt aber richtig Geld verdienen.“ Das treffe aufgrund der oft ungleichen Bezahlung meist besser verdienende Männer, was fatal etwa für die unabhängige Altersvorsorge der Partnerin sein könne.

Neue Herausforderungen für die Stelle, die es seit 1997 gibt. Nach dem Wegfall der EU- und Landesförderung unterstützten Stadt und Landkreise zumindest mit jährlich 30.000 Euro. Das bedeute zwar kürzere Sprechzeiten, aber auch „weniger Bürokratie und mehr Zeit für Beratung“, sagt Heike Krautloher, zuständig für das Ostallgäu.

Gerade in ländlichen Regionen brauche es strukturelle Veränderungen: Etwa mehr Mobilität durch einen besser ausgebauten Nahverkehr oder Arbeitgeber mit flexiblen Lösungen für Familien. Fachkräftemangel sieht Simon dabei als Chance: „Fakt ist: Wir haben die am besten ausgebildete Generation an Frauen in allen Berufen.“