Setzzeit in Kempten und dem Oberallgäu: Rehkitze nicht anfassen

Falsch verstandene Tierliebe gefährdet den Nachwuchs von Wild und Vögeln im Oberallgäu. Der Kreisjagdverband Kempten mahnt, Hunde jetzt an der Leine zu führen.

22.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Ob junge Hasen, Rehkitze oder Vogelküken – ab Ende April verwandeln sich Feld und Flur in eine regelrechte Kinderstube. Der Kreisjagdverband Kempten bittet daher alle Naturfreunde und Spaziergänger um erhöhte Rücksichtnahme. In keinem Fall sollten Spaziergänger Jungtiere anfassen. Das schrecke die Mutter ab und mache Kitze und andere Jungtiere zu Waisen. (Hier lesen Sie: Kürnach: Jäger und Waldbesitzer einigen sich bei der Gams, streiten aber beim Hirsch weiter)

Kreisjagdverband: Uralte Instinkte sichern Hase und Reh das Überleben

Uralte Instinkte sichern Hase und Reh das Überleben, schreibt der Kreisjagdverband. Regungslos und nahezu geruchlos verharrt der getarnte Nachwuchs im Gras. Nur zum Säugen erscheint die Mutter beim Jungtier. Echte „Rabeneltern“? Keineswegs, sondern optimaler Schutz vor Fressfeinden wie dem Fuchs. „In Sachen Nachwuchspflege ist Tier eben nicht gleich Mensch“, erklärt Dr. Manfred Ziegler, Vorsitzender des Kreisjagdverbandes Kempten. (Lesen Sie hier: Jagd: Jäger gegen Abschusspflicht bei Rotwild: Hirsche im Oberallgäu schützen)

Auch stöbernde Hunde können zur Gefahr werden. Hochträchtige Rehe sind nicht mehr schnell genug, um erfolgreich vor ihnen flüchten zu können. Rehkitze, junge Hasen oder Vogelküken sind ebenfalls leichte Beute. Der Kreisjagdverband bittet daher, sich gerade in der Brut- und Setzzeit bis Ende Juni nur auf ausgewiesenen Wegen aufzuhalten. Hunde sollten angeleint bleiben, auch dort, wo kein Leinenzwang besteht.

Risikoreich für den Nachwuchs – auch für Bodenbrüter wie Kiebitz und Uferschnepfe – ist auch die jetzt anstehende Frühjahrsmahd. Die „Ducken-und-Tarnen-Strategie“ schützt vor dem Fuchs, aber nicht vor dem Kreiselmäher. Um die Verluste bei der Mahd zu minimieren, arbeiten Jäger eng mit den Landwirten zusammen.

Mähflächen werden mit ausgebildeten Jagdhunden und Drohnen abgesucht

Wenn diese dem Jagdpächter Mähflächen rechtzeitig melden, suchen Jäger kurz vor der Mahd die Flächen mit ausgebildeten Jagdhunden, aber auch mit Drohnen ab und bringen Jungtiere in Sicherheit oder machen Mähflächen mit Blinklichtern und Flatterband für das Wild unattraktiv. Der Kreisjagdverband appelliert daher an die Landwirte, den Jägern vor Ort die Termine für die Mahd rechtzeitig mitzuteilen. Das Mähen selbst sollte von innen nach außen erfolgen. So werde das Wild nicht langsam eingekreist, sondern kann durch das noch stehende Gras fliehen.