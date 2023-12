Unbekannter grapscht Kemptenerin in Diskothek in den Schritt

In einer Diskothek in Kempten grapscht ein Unbekannter einer Frau in den Schritt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu der Tat.

04.12.2023 | Stand: 12:34 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Mann eine 31-Jährige in der Diskothek "Drop In" in Kempten sexuell belästigt. Der Unbekannte umarmte die Frau von hinten und fasste sie im Intimbereich an, so die Polizei. Die Frau löste sich umgehend aus dem Griff, woraufhin der Täter in Richtung Innenstadt flüchtete.

Sexuelle Belästigung in Kempten: So wird der Täter beschrieben

So wird der Unbekannte beschrieben:

1,80 Meter groß

schlank

braune Haare

Er trug einen grauen Pullover und eine blaue Jeans.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-2140 zu melden.

Mehr Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.