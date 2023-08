14-Jährige auf den Mund geküsst? Mann (62) belästigt offenbar Mädchen

In Kempten soll ein 62-Jähriger Mann laut Polizei ein junges Mädchen sexuell belästigt haben. Unter anderem soll er die 14-Jährige auf den Mund geküsst haben.

Der Vorfall wurde der Polizei in Kempten gestern am Freitag (18.8.2023) nachmittags mitgeteilt.

Ein 14-jähriges Mädchen sagte aus, sie sei kurz nach halb drei auf dem Residenzplatz in Kempten von einem Unbekannten angesprochen worden.

Der Mann habe sich zunächst neben sie gesetzt, während des Gesprächs seinen Arm um ihre Schultern gelegt und sie dann unvermittelt auf den Mund geküsst.

Die 14-Jährige setzte sich dagegen zur Wehr, teilt die Polizei mit. Im Anschluss hinterließ der mutmaßliche Täter dem Mädchen seine Handynummer.

Der Beschuldigte wurde außerdem vor der Tat durch eine Zeugin am Ort des Geschehens gesehen und identifiziert. Nach aktuellem Ermittlungsstand sei ein 62-Jähriger dringend tatverdächtig, heißt es nun von der Polizei.

Weitere sexuelle Belästigung in Kempten

Zu einer weiteren sexuellen Belästigung kam es dann heute Nacht offenbar in einer Discothek in der Kemptener Innenstadt. Gegen 3.15 Uhr wurde eine 25-Jährige gegen ihren Willen am Gesäß angefasst, teilt die Polizei am Samstag mit. Die Tat wurde vom Lebensgefährten der Frau beobachtet - der Mann stellte den mutmaßlichen Täter anschließend zur Rede.

Daraufhin zeigte sich der 62-jährige Beschuldigte aggressiv und schlug dem Freund der Geschädigten mit der Faust gegen den Kiefer, wodurch dieser eine blutende Lippe erlitt, teilt die Polizei mit.

Die beiden geschilderten Taten stehen in keinem Zusammenhang. Die Ermittlungen werden in beiden Fällen durch die Polizeiinspektion Kempten geführt, heißt es abschließend.