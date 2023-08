In Kempten küsst ein Mann eine Spaziergängerin ohne ihr Einverständnis. Die Polizei sucht nun mit einer detaillierten Täterbeschreibung nach Zeugen.

31.07.2023 | Stand: 12:11 Uhr

In Kempten hat ein bislang unbekannter Mann eine Spaziergängerin laut Polizei sexuell belästigt. Die Frau war am späten Samstagabend am Heussring auf Höhe des Steufzger Weihers unterwegs, als ein Mann sie plötzlich umarmte und küsste.

Frau in Kempten sexuell belästigt: So wird der Tatverdächtige beschrieben

Die Frau konnte sich aus dem Griff des Tatverdächtigen befreien. Der Mann flüchtete in Richtung der JET-Tankstelle. Nun sucht die Polizeiinspektion Kempten nach Hinweisen auf den Täter. Die Beamten beschreiben ihn wiefolgt:

Alter: etwa 30 Jahre

Größe: etwa 1,70 Meter

Aussehen: Schlank, kurze und dunkle Haare, Bart

Kleidung: Weiße Hose und weiße Plastiktüte

