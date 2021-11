20 Jahre lang lebte Ruhestands-Pfarrer Otto Oehler in Hochgreut. Nun kam heraus: In Oberbayern soll er Kinder missbraucht haben. Wie reagiert das Dorf darauf?

12.11.2021 | Stand: 17:47 Uhr

Die Vorwürfe sind erschütternd: Ein Netzwerk an Kirchenleuten soll in den 1960er Jahren rund um den Starnberger See Kinder sexuell missbraucht haben. Einer der Beschuldigten: Pfarrer Otto Oehler. Für seinen Ruhestand zog er nach Hochgreut, Betzigau. Wie erinnern sich die Menschen dort an ihn? (Lesen Sie hier: Der Artikel zu den Missbrauchs-Vorwürfen gegenüber mehreren Geistlichen, darunter Pfarrer Otto Oehler: Gab es ein Täter-Netzwerk am Starnberger See?)