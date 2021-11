Ein Allgäuer Arzt hat Ungeimpfte aus seiner Praxis verbannt. Er will keine "pseudoreligiösen“ Argumente mehr wiederlegen müssen. Wie reagiert sein Umfeld?

26.11.2021 | Stand: 15:09 Uhr

Angesichts der immer weiter steigenden Infektionszahlen und dramatischen Lage auf Intensivstationen hat nun ein Arzt in Waltenhofen (Oberallgäu) die Reißleine gezogen: Er will ab sofort keine ungeimpften Patienten mehr behandeln – außer in Notfällen.