Corona, Internethandel, Energiekrise - Wie steht es um die Kemptener Innenstadt?

Im Laufe von Corona blieben selbst Läden in Kemptens bester Lage leer. Der Wandel des Zentrums ist im Gange. Dabei gibt es aktuell überraschende Entwicklungen.

07.08.2022 | Stand: 10:07 Uhr

Leere Schaufenster, ausgestorbene Fußgängerzonen – seit der Internethandel floriert, kämpfen viele Innenstädte ums Überleben. Die Corona-Pandemie feuert die Entwicklung seit zwei Jahren kräftig an – und nun ist da auch noch die Energiekrise. Wie steht es aktuell ums Kemptener Zentrum? Ein Spaziergang durch die Innenstadt mit Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter des City-Managements.

Leerstände in Kemptens Innenstadt: So ist aktuell die Lage

Vor einem Jahr haben wir uns mit ihm schon einmal dort getroffen, um der Frage nachzugehen, welche Spuren Corona hinterlassen hat. Eine zentrale Beobachtung damals: Der prozentuale Anteil an leer stehenden Geschäften hatte sich laut Ringeisen nicht verändert – er lag bei sechs bis sieben Prozent. Allerdings blieben Räume nun auch in bester Lage lange Zeit ohne Nachfolger. Das habe es davor so nicht gegeben. Und heute? Der Blick in die Fischerstraße zeigt: Hinter manchem leeren Schaufenster in 1a-Lage ist immer noch kein Leben eingekehrt. (Das könnte Sie auch interessieren: Verkehr in Kempten - Wie viele Autos verträgt die Innenstadt?)

Leerstände in bester Lage in der Kemptener Fischerstraße. Bild: Matthias Becker

Allerdings sei im Hintergrund manches im Gange, sagt Ringeisen. Wie berichtet, soll zum Beispiel im Erdgeschoss des Bachschmid-Hauses am nördlichen Eingang der Fußgängerzone bald ein Restaurant eröffnen. Die Hamburgerei, eine Burgerkette aus München, will die ehemalige Hama-Filiale wiederbeleben. Auf der einstigen Hallhuber-Fläche neben der Freitreppe indes scheint sich beispielsweise immer noch nichts zu bewegen. Dort hängen weiterhin große Makler-Schilder im Schaufenster.

Insgesamt jedoch hat das City-Management eine überraschende Entwicklung beobachtet. „Die Zahl an Leerständen ist rückläufig“, sagt Ringeisen. Waren im vergangenen Jahr noch 30 Ladenräume verwaist, sind es jetzt nurmehr gut 20 – das sind Ringeisen zufolge fünf Prozent des Gesamtbestands, also sogar weniger als noch vor Corona.

In manchen der Ladenräume in Kempten gibt es neue Einzelhandel-Angebote. In anderen sind Restaurants oder Cafés eingezogen – etwa das „Daintree“, das am August-Fischer-Platz eine Fläche bespielt, auf der es früher Kleidung zu kaufen gab. In wieder anderen Räumen haben sich Dienstleister niedergelassen, zum Beispiel in der Bäckerstraße. Der Wandel der Innenstadt ist in Kempten also in vollem Gange, bestätigt Ringeisen.

Der Mix macht's: Was Fachleute zum Wandel der Kemptener Innenstadt sagen

Lesen Sie auch

Wie viele Autos verträgt die Kemptener Innenstadt? Verkehr in Kempten

Denn allein Einzelhandel funktioniert nicht mehr, das attestieren Fachleute immer wieder. Ein Mix muss in die Innenstadt: wohnen, einkaufen, arbeiten – und erleben. So haben die neuen Restaurants und Cafés in Kempten eine wichtige Funktion, sie bringen Frequenz. Doch freilich sei es nicht zielführend, wenn die Gastronomie überhand nimmt. „Man muss die kritische Frage stellen: Wann ist der Kipppunkt erreicht?“, sagt Ringeisen.

Niklas Ringeisen, Geschäftstellenleiter des Kemptener City-Managements. Bild: Ralf Lienert

Zahlreiche Menschen flanieren durch die Straßen. Für einen Nachmittag unter der Woche ist die Innenstadt gut besucht. „Man darf den Tourismus nicht unterschätzen“, sagt Ringeisen. Derzeit seien viele Gäste in Kempten unterwegs. Auch an den Tischen der Cafés und Restaurants unter freiem Himmel ist einiges los. Dass die Stadt aufgrund von Corona erlaubt hat, dass die Gastronomen zusätzliche Außenflächen nutzen, sei ein wichtiger Faktor. „Das belebt enorm“, sagt Ringeisen – und hofft, dass die Stadt das weiterhin zulässt. Bislang war das noch nicht entschieden. Auf Anfrage in der Stadtverwaltung gibt es grünes Licht. Laut Baureferent Tim Koemstedt sollen die Gastronomen auch künftig die erweiterten Flächen nutzen können – insofern beispielsweise keine Rettungswege versperrt sind. Schließlich steigerten die zusätzlichen Plätze die Attraktivität der Innenstadt.

Entspannung auf dem Immobilienmarkt: Spitzenmieten sind für den Einzelhandel in Kempten gesunken

Ein weiterer Punkt, der die Lage entspannt: Die Spitzenmieten für Ladenräume in der Innenstadt seien wieder etwas gesunken, sagt Ringeisen. Lag der Quadratmeter-Preis in bester Position bei bis zu 65 Euro, sei er nun auf 50 Euro zurückgegangen. Insgesamt stehe Kempten momentan ganz gut da, bilanziert er. „Aber wir dürfen nicht stehen bleiben.“ So sind etwa weitere Aktionen geplant, eine Frequenzmessung, eine Fläche, auf der Geschäftsideen ausprobiert werden können, und und und. Die Herausforderungen werden schließlich nicht kleiner.

Bilderstrecke

Das sind die top zehn Sehenswürdigkeiten in Kempten