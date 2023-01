Sicher über die Straße mit Frau Koch: Schülerlotsin aus Frauenzell erhält Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten

Seit 25 Jahren engagiert sich Auguste Koch als Schülerlotsin. Dafür wurde sie jetzt ausgezeichnet. Die Teams an den Grundschulen in Altusried suchen Nachwuchs.

24.01.2023 | Stand: 16:18 Uhr

Gelbe oder orange Warnweste, eine Kelle mit der Aufschrift „Halt Kinder!“ in der Hand – so treten Schülerlotsen und -lotsinnen meist ihren ehrenamtlichen Dienst an. Eine von ihnen ist Auguste Koch aus Frauenzell. Seit 25 Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich für Grundschüler und -schülerinnen. Nun hat sie für ihre Verdienste das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten verliehen bekommen.

Regierungspräsident Dr. Erwin Lohner überreichte Koch die Auszeichnung bei einer Feier in Augsburg. „Schon seit 1997 engagieren Sie sich als Schulweghelferin für die Sicherheit von Schulkindern“, sagte Lohner an Koch gerichtet. „Einmal wöchentlich stehen Sie seitdem ab 6.50 Uhr an der Bushaltestelle in Frauenzell bereit, sichern den Übergang für die Grundschülerinnen und -schüler und beaufsichtigen ein geordnetes Warten auf den Schulbus.“

Dienst in Frauenzell begonnen, als eigene Kinder in der Schule waren

Wie viele Engagierte unter den Schülerlotsen, hatte auch Koch mit dem Dienst begonnen, als ihre eigenen Kinder noch zur Schule gingen. Sie ist dabei geblieben – bis heute. Die Frauenzellerin gehört zum Team der Grundschule Kimratshofen. 30 Personen sind in dem Ortsteil aktiv, zwölf in Frauenzell und sechs in Muthmannshofen. (Lesen Sie auch: CSU-Spitzen in Kempten, Oberallgäu und Lindau setzen auf Eric Beißwenger und Joachim Konrad)

Die Sekretärin der Schule teile die Dienste jeweils für zweieinhalb Monate ein, erklärt Schulleiter Ludger Hagemann. Die Lotsen und Lotsinnen seien immer zu zweit unterwegs. Alle zwei Wochen sei man in Kimratshofen an der Reihe, in Frauenzell einmal pro Woche. Der Dienst dauere etwa eine halbe Stunde.

Immer weniger Eltern melden sich als Schulwegbegleiter

„Die Eltern finden es alle gut, dass es das gibt“, sagt Hagemann. Auf der Ortsdurchfahrt seien viele große Lkw unterwegs. Zu wissen, dass die Lotsen da sind, sei entlastend. Allerdings hätten sich in den vergangenen Jahren immer weniger Eltern zum Lotsendienst gemeldet, stellt der Schulleiter fest. Das habe mit der Berufstätigkeit zu tun, aber auch damit, dass noch kleinere Geschwister zuhause betreut werden müssten.

Früher seien vor allem Mütter Schulwegbegleiterinnen gewesen, sagt Hagemann. Inzwischen spreche man alle Menschen im Dorf an. Häufig würden sich Großeltern dem Lotsenteam anschließen. Der Anteil derer, die keinen Bezug zur Schule haben, nehme jedenfalls zu.

Schulwegbegleiter in Altusried informieren bei Elternabenden

Nicht nur die Grundschule Kimratshofen versucht, bei Info- und Elternabenden neue Schulwegbegleiter zu werben. Das machen auch die Grundschulen im Kernort und in Krugzell so. Auch dort gibt es seit Jahren Schülerlotsen. (Lesen Sie auch: Notlösung für die Postresidenz in Altusried: Die Heizung wird nicht rechtzeitig fertig)

In Altusried selbst koordiniert Andreas Winster die 22 Schulwegbegleiter. Bis zu 50 Kinder bringen sie morgens vor Schulbeginn über die Hauptstraße am Rössle-Saal. „Das ist ein Thema, das viele für wichtig halten. Aber wenn es darum geht, sich zu engagieren, wird es schon schwieriger.“

Verkehrspolizei schult Neulinge im Lotsendienst

Ähnliche Erfahrungen macht auch Elternbeiratsvorsitzende Simone Kühling in Krugzell. 27 Lotsten und Lotsinnen sind in ihrem Team. „Die meisten sind alle vier Wochen dran“, sagt sie. Jedes Jahr ginge seitens der Schule ein Brief raus, in den die Eltern eintragen können, wann sie Zeit für die Schulwegbegleitung haben. Bei der Verkehrspolizei gibt es für Neulinge dann eine Schulung. „Dieses Schuljahr haben sich erschreckend wenig Eltern gemeldet.“ Es werde immer schwieriger, den Lotsenplan zu besetzen.